Ghost Rockers
Folge 22: Fehlbesetzung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Innerhalb kürzester Zeit muss Alex für die Zwischenprüfung ein Theaterstück über den Mythos des Minotaurus auf die Beine stellen. Als Hauptdarstellerin wählt er sich ausgerechnet Lauren aus, deren schauspielerisches Talent sich stark in Grenzen hält. Brandon hingegen steigt der Star-Rummel in der Zwischenzeit bereits zu Kopf. Für einen Hintergrundbericht über seine Gesangskarriere lässt er Statisten bestellen, die ihn anhimmeln und um ein Autogramm bitten.
