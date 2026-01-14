Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 31vom 14.01.2026
Folge 31: Vertrauensbeweise

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Lage spitzt sich zu. Brandon versucht vergeblich einen Weg zu finden, um aus seinem Knebelvertrag herauszukommen. Als er Lauren darauf anspricht, gibt sie sich entspannt. Sie ahnt nicht, wie skrupellos ihr Chef Cliff vorgeht, wenn jemand es wagt, sich ihm zu widersetzen. Charlie erzählt Robin inzwischen von den Geistern, ohne dies mit dem Rest der Band abzusprechen. Und Mila folgt Verlinden zu einer Werkstatt, in der sie eine entscheidende Entdeckung macht.

