Ghost Rockers
Folge 35: Das verlassene Haus
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Obwohl Mila alles daran gesetzt hat, Jonas vor den Verbrechern des Schwarzen Auges zu verstecken, taucht dieser kurzerhand wieder an der DAM-Akademie auf. Er will unbedingt erfahren, aus welchem Grund er entführt wurde, und glaubt unter Menschen sicherer zu sein als bei Mila zu Hause. Außerdem will er einen neuen Song der Geister spielen, um neue Hinweise zu erhalten. Diese führen zum Geburtshaus von Robins Opa, der ebenso wie Jonas Großvater einst Mitglied der Freebirds war.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH