Ghost Rockers
Folge 42: Alles aus!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie ist nach der Trennung von Robin am Boden zerstört. Sie versteht einfach nicht, aus welchem Grund er mit ihr Schluss gemacht hat. Unterdes kommen Brandon und Mila mit der Choreographie für ihren Auftritt beim Abschlussball gut voran. Doch Jonas bleibt Brandon gegenüber misstrauisch. Mila kann das nicht nachvollziehen und glaubt, dass Jonas nur eifersüchtig ist. Allerdings erwischt sie Brandon kurz darauf während einer Tanzpause, wie er ihre Tasche durchwühlt.
