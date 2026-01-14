Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Jimmys Schlagzeug

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 43vom 14.01.2026
Jimmys Schlagzeug

Ghost Rockers

Folge 43: Jimmys Schlagzeug

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Manager Cliff setzt seinen ehemaligen Schützling Brandon weiterhin unter Druck. Er soll die Ghost Rockers ausspionieren, bis Cliff alle nötigen Informationen beisammen hat. Als Brandon mit seiner Entscheidung zögert, droht Cliff sogar, Mila dafür bezahlen zu lassen. Inzwischen interpretiert Jimmy den neuen Songtext der Geister und glaubt, dass sich der nächste Schlüssel in seinem Schlagzeug befindet. Doch um schnell nachzusehen müssten die Ghost Rockers in das Gebäude der Akademie einbrechen.

Studio 100 International
