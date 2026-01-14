Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 51vom 14.01.2026
Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich halten die Ghost Rockers die Beweise in den Händen, mit denen die Mitglieder des Schwarzen Auges überführt werden können. Doch sie ahnen nicht, dass das Oberhaupt der Geheimloge noch eine Überraschung für sie bereithält. Während sich die Ghost Rockers die Unterlagen näher ansehen, befestigt Juri einen Sprengsatz unter dem Tourbus der Band, der aktiviert wird, sobald der Motor gestartet wird. Brandon und Lauren haben alles mit angehört. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

