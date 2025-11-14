Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Vergeben und vergessen

sixxStaffel 1Folge 10vom 14.11.2025
Vergeben und vergessen

Vergeben und vergessenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 10: Vergeben und vergessen

41 Min.Folge vom 14.11.2025

Nach einem schlimmen Streit herrscht zwischen Lorelai und Rory Funkstille. Auch zwischen Lorelai und ihrer Mutter hat es gekracht, so dass Emily nur ihre Enkelin zum Weihnachtsessen einlädt. Ein unerwarteter Anruf sorgt jedoch für den nächsten Schock: Richard musste in Krankenhaus gebracht werden. Schließlich wird der Empfangsraum der Klinik zum Treffpunkt der drei Frauen und die Emotionen kochen über.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen