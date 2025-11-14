Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Kopfüber in die Nacht

sixxStaffel 1Folge 9vom 14.11.2025
Kopfüber in die Nacht

Kopfüber in die NachtJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 9: Kopfüber in die Nacht

43 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6

Rory hat überhaupt keine Lust auf den anstehenden Schulball zu gehen. Da Dean sie aber begleiten wird, gibt sie sich einen Ruck und lässt sich auf die Veranstaltung mit all ihren verhassten Klassenkameraden ein. Als der arrogante Tristan Rory ständig belästigt, geht Dean dazwischen und die Situation eskaliert. Nach dem anstrengenden Abend schleichen sich Rory und Dean davon und landen an einem außergewöhnlichen Ort.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen