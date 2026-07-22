Bildung in der Krise – was muss sich an unseren Schulen ändern?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 167: Bildung in der Krise – was muss sich an unseren Schulen ändern?
Immer mehr Studien zeichnen ein ernüchterndes Bild – und ausgerechnet für ein Land, dessen wichtigste Ressource die Bildung ist. Warum unterscheiden sich Schulen in Deutschland je nach Bundesland so stark? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren über die Vor- und Nachteile des Föderalismus, richten den Blick auf Finnland als internationales Vorbild und fragen, welche Erfahrungen aus dem Bildungssystem der DDR bis heute wertvolle Impulse liefern können. Doch die eigentliche Debatte beginnt dort, wo Bildung auf den einzelnen Menschen trifft: Werden Kinder heute zu früh auf verschiedene Bildungswege geschickt? Berücksichtigt Schule ausreichend, dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln und unterschiedliche Begabungen mitbringen? Und wie viel individuelle Förderung ist überhaupt möglich, wenn Lehrkräfte fehlen und viele Schulen schon mit den täglichen Herausforderungen kämpfen? Marode Schulgebäude, unzureichende IT-Ausstattung und der Umgang mit Künstlicher Intelligenz machen deutlich, wie groß die Herausforderungen inzwischen geworden sind. Am Ende steht deshalb eine grundsätzliche Frage: Wie muss Schule aussehen, damit Chancengleichheit mehr ist als ein politisches Versprechen? Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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