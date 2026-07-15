Wie politisch darf die Kirche sein?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 166: Wie politisch darf die Kirche sein?
Wo endet Religion und wo beginnt Politik – und lässt sich das heute überhaupt noch sauber trennen? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg diskutieren über die Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft – aus sehr unterschiedlichen Glaubensverständnissen heraus. Dabei steht die Frage im Raum, wie politisch die Kirche überhaupt auftreten sollte und wo ihre Rolle beginnt, problematisch zu werden. Das wirft zwangsläufig auch einen Blick auf das Verhältnis zwischen Kirche und Politik in Deutschland. Welche Bedeutung hat es, dass sich die CDU/CSU ausdrücklich auf „christliche“ Werte beruft – und wie konsequent wird dieser Anspruch eigentlich gelebt? Auch Papst Leo sorgt mit klaren politischen Stellungnahmen, unter anderem gegenüber Donald Trump, für Diskussionen. Darf ein Papst so deutlich Position beziehen – oder überschreitet er damit eine Grenze? Gerade KT Guttenberg hatte zu Beginn Bedenken – bei einer Rolle, die sich als deutlich komplexer erweist, als sie auf den ersten Blick wirkt: Die katholische Kirche denkt weltweit und muss sehr unterschiedliche gesellschaftliche Realitäten zusammenbringen. Am Ende steht die grundsätzliche Frage, wie sich die Kirche in einer modernen Gesellschaft positionieren kann, ohne ihre Bedeutung zu verlieren – zwischen Haltung, Einfluss und Tradition. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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