Was passiert, wenn Lebensträume scheitern?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 164: Was passiert, wenn Lebensträume scheitern?
Sind Lebensträume der Antrieb, der uns voranbringt – oder machen sie uns am Ende nur unzufriedener? Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sprechen über Lebensträume und darüber, warum sie für jeden Menschen etwas anderes bedeuten. Denn der eigene Blick auf Erfolg, Möglichkeiten und Erwartungen hängt auch davon ab, mit welchen Voraussetzungen man ins Leben startet. Gysi beschreibt dabei eher eine realistische Haltung: Erwartungen bewusst zu begrenzen, um nicht enttäuscht zu werden. Doch ist genau diese Haltung vielleicht der Grund, warum manche ihre Ziele nie erreichen? Oder braucht es gerade den festen Glauben daran, etwas Außergewöhnliches schaffen zu können? Geschichten von Menschen, die es scheinbar „vom Tellerwäscher zum Millionär“ geschafft haben, können Mut machen – aber sie zeigen oft nicht, wie selten solche Wege tatsächlich sind. Gleichzeitig bleibt die Sorge vieler Menschen, irgendwann zurückzublicken und sich zu fragen, was hätte anders laufen können. Eine Folge über Träume, Ehrgeiz und den schwierigen Umgang mit der Lücke zwischen dem Leben, das man sich wünscht, und dem Leben, das man führt. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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