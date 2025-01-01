Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Tote reden doch
44 Min.Ab 16
Die Leiche eines beliebten Kriegsveteranen liegt auf einem düsteren Parkplatz, der Oberkörper übersät von unzähligen Messerstichen. Ermittler Joe Kenda folgt diversen Hinweisen, bis er fündig wird. Die Spur führt ihn zu dem Mörder, dessen Motiv so roh wie unverständlich ist.
