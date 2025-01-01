Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Kendas grausamster Fall

Kendas grausamster Fall

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 15: Kendas grausamster Fall

Ein älteres Ehepaar wird in seinem Zuhause erschossen. Ermittler Joe Kenda konzentriert sich auf die Suche nach dem Hauptverdächtigen, die sich bald zum gnadenlosen Wettkampf gegen die Zeit entpuppt - der Verdächtige ist auf dem Weg nach Mexiko.

