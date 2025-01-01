Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 17: Stadt in Angst
44 Min.Ab 16
Eine Reihe brutaler Raubüberfälle versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Ermittler Joe Kenda arbeitet Tag und Nacht, um den maskierten Verbrecher dingfest zu machen. Trotz der Erstellung eines detaillierten Täterprofils, kann die Polizei den Mann nicht schnappen, bevor er wieder zuschlägt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen