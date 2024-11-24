Der Mann im blauen OverallJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Der Mann im blauen Overall
44 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Der 16-jährige Gary macht mit seinen Kumpels Halt bei einem Burger-Laden. Die Jungs sitzen noch in ihrem Wagen, als plötzlich draußen jemand eine Waffe zückt. Gary wird tödlich getroffen. Ermittler Joe Kenda folgt einer losen Spur und sucht nach einem jungen Mann mit lila Hut. Eine überraschende Zeugenaussage lenkt den Fall aber in eine ganz andere Richtung.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
