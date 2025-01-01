Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 6
44 Min.Ab 12

In einem ruhigen Vorort ereignet sich ein schrecklicher Mord: Eine 24-jährige Frau wird mit einem Kopfschuss getötet, ihre Mutter ist schwer verletzt und das zweijährige Kind kämpft um sein Leben. Der Täter hat keine Spuren hinterlassen, doch Ermittler Joe Kenda verfolgt jeden Hinweis, bis er dem Täter ins Angesicht blickt ...

