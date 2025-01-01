Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Tödliche Nachbarschaftshilfe
43 Min.Ab 12
Als ihre guten Freunde Louis Matos und Colleen Johnson ohne ersichtlichen Grund niedergeschossen werden, sind ihre Nachbarn fassungslos. Ermittler Joe Kenda ist frustriert aufgrund der vielen falschen Hinweise, die ins Nirgendwo führen. Doch eines Tages spricht Joe mit einem panischen Augenzeugen, der genug gesehen hat, um die Suche nach dem Täter in die richtige Richtung zu führen.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen