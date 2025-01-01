Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Unter Druck

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 18
Unter Druck

Unter DruckJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 18: Unter Druck

44 Min.Ab 16

Der beliebte DJ Roger Berg wird durch einen Kopfschuss getötet, während er im Bett liegt. Augenzeugen lenken den Verdacht auf einen eifersüchtigen Ex-Freund des Mannes. Ermittler Joe Kenda veranlasst eine weitläufige Suche nach dem Verdächtigen, doch der scheint über alle Berge zu sein ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen