Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der lange Arm der Justiz

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 20vom 20.10.2025
Der lange Arm der Justiz

Der lange Arm der JustizJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 20: Der lange Arm der Justiz

44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 16

Auf einem einsamen Bergpfad entdecken Wanderer die stark verweste Leiche einer unbekannten Frau. Es gibt kaum Spuren oder Hinweise und Ermittler Joe Kenda beginnt, an dem Fall zu verzweifeln - bis ein zweiter Mord passiert, der ihn auf eine interessante Spur bringt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen