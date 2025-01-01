Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Die Augen des Betrachters
45 Min.Ab 16
In einer düsteren Seitenstraße machen Ermittler Joe Kenda und seine Kollegen eine unfassbar grausige Entdeckung. Sie sehen das blutige Ergebnis sinnloser Gewalt und machen sich sogleich auf die Suche nach dem brutalen Mörder. Ihre Hinweise führen sie jedoch zu einem unerwarteten Verdächtigen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen