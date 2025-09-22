Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Sing, Vöglein, sing!

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 12vom 22.09.2025
Sing, Vöglein, sing!

Sing, Vöglein, sing!Jetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 12: Sing, Vöglein, sing!

44 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 16

Kelly Knudson ist eine erfolgreiche junge Geschäftsführerin. Ihr Leben findet ein jähes Ende, als jemand in ihr Haus eindringt und mehrere Schüsse auf sie abfeuert. Sie verblutet auf dem Boden ihres Zimmers. Die Polizei erhält verwirrende Aussagen von zwei Augenzeugen, die drei maskierte Männer gesehen haben wollen. Ermittler Joe Kenda kommt jedoch auf eine ganz andere Spur.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen