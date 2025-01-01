Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Stimme aus dem Grab

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 8vom 21.01.2026
Folge 8: Die Stimme aus dem Grab

44 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 16

Ein Zugführer entdeckt auf einer abgelegenen Bahnstrecke die kopflose Leiche eines Mannes. Ermittler Joe Kenda ist in der Pflicht, die mysteriösen Todesumstände aufzudecken. Eine unheimliche Sprachnachricht bringt die Polizisten dabei auf eine heiße Spur.

