Der Feuerteufel

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 19vom 21.12.2024
Folge 19: Der Feuerteufel

45 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Während der Aufräumarbeiten nach einem Feuerwehreinsatz finden die Rettungsleute die Leiche des Anwohners Randall Pearce. Hinweise vor Ort lassen Grund zur Annahme, dass sein Tod kein Unfall war. Ermittler Joe Kenda und die Feuerwehr arbeiten zusammen, um dem Feuerteufel mit Mordabsichten das Handwerk zu legen.

Rive Gauche Television
