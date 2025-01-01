Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Rive Gauche Television
Staffel 5
Folge 1
45 Min.
Ab 16

Die zweifache Mutter Pamela Edwards wird kaltblütig in ihrem eigenen Zuhause erschossen. Ermittler Joe Kenda folgt jedem Hinweis, den er bekommt, bis er schließlich den Täter ausfindig macht. Dieser tritt schwer bewaffnet die Flucht an und die Polizei begibt sich sogleich auf eine halsbrecherische Verfolgungsjagd quer durch Colorado Springs.

Rive Gauche Television
