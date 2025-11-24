Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Mord vor der Haustür

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 9vom 24.11.2025
Mord vor der Haustür

Mord vor der HaustürJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: Mord vor der Haustür

45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 16

Der Vietnam-Kriegsveteran Charles Walker liegt bewusstlos am Boden. Er wurde mit mehreren Messerstichen traktiert und stirbt schließlich an seinen schweren Verletzungen. Ermittler Joe Kenda glaubt an eine Beziehungstat, doch im Laufe der Recherchen stellt sich heraus, dass mehrere Menschen in den Mordfall verwickelt sind. Wer ist der Killer?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen