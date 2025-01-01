Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Cop-Killer

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 18
Der Cop-Killer

Der Cop-KillerJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 18: Der Cop-Killer

46 Min.Ab 12

Der Polizist Mark Dabling wird während einer Verkehrskontrolle erschossen. Ermittler Joe Kenda und seine Kollegen sind von dem Tod ihres Freundes schwer getroffen. Eine Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt beginnt, wobei die Polizisten dank einer Reihe an Hinweisen dem Täter immer näher kommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen