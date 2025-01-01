Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 18: Der Cop-Killer
46 Min.Ab 12
Der Polizist Mark Dabling wird während einer Verkehrskontrolle erschossen. Ermittler Joe Kenda und seine Kollegen sind von dem Tod ihres Freundes schwer getroffen. Eine Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt beginnt, wobei die Polizisten dank einer Reihe an Hinweisen dem Täter immer näher kommen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen