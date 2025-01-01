Zum Inhalt springenBarrierefrei
7 Kugeln für Kenda

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 15
Folge 15: 7 Kugeln für Kenda

44 Min.Ab 12

In den ersten Jahren seiner Polizistenkarriere besticht Joe Kenda durch seine schnelle Auffassungsgabe und verlässliche Intuition. Eines Abends bringt ihn jedoch genau diese in Lebensgefahr. Er folgt einer Gruppe Störenfriede in eine Bar. Auf dem Parkplatz vor der Bar zückt jemand eine Waffe ...

Rive Gauche Television
