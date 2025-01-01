Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Wo ist die Gitarre?

Rive Gauche Television Staffel 5 Folge 10
Folge 10: Wo ist die Gitarre?

45 Min. Ab 16

Johnny Crawfords junges Leben wird brutal beendet, als ein Unbekannter ihn kaltblütig ermordet. Ermittler Joe Kenda spricht mit Johnnys Mitbewohner, der erklärt, dass er womöglich wegen einer fehlenden Gitarre sterben musste. Weitere Recherchen ergeben jedoch ein anderes Bild: Johnny könnte das unschuldige Opfer einer misslungenen Racheaktion gewesen sein.

