Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Der Outlaw
44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 16
Während einer warmen Frühlingsnacht ereignet sich in der Stammkneipe der berüchtigten Biker-Gang "The Sons of Silence" ein tödlicher Schusswechsel. Ermittler Joe Kenda erreicht den chaotischen Tatort und verschafft sich einen ersten Überblick. Anschließend taucht er ein in die düstere Welt der Biker und Verbrecher.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen