Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Mord auf dem Parkplatz
44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 16
Während Colorado Springs Silvester feiert, liegt die durch brutale Schläge entstellte Leiche von Miguel Mendez auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ermittler Joe Kenda hat wenige Anhaltspunkte: ein betrunkener Augenzeuge und eine Reihe ungewöhnlicher Wunden auf dem Körper des Toten. Wird es ihm dennoch gelingen, die Puzzleteile zusammenzusetzen und den Mörder zu überführen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen