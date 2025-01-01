Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 14: Falsche Zeit, falscher Ort
45 Min.Ab 12
Er hatte eine vielversprechende Karriere vor sich: Star-Athlet Sheridan Pittman stirbt kurz vor Beginn der Universität in einem Kugelhagel. Die Ermittler suchen in Sheridans privatem Umfeld nach Motiven und stehen vor allerhand Fragen: War es ein Mord aus Eifersucht oder unerwiderter Liebe? Oder steckt ein vermeintlicher Freund mit hinterhältigen Absichten hinter der Tat?
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen