Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Brudermord

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 6
Folge 6: Brudermord

45 Min.Ab 16

Während eines Schusswechsels kommt ein Mann ums Leben. Keiner der Augenzeugen kann den Todesschützen identifizieren. Ermittler Joe Kenda sucht ausgerechnet bei einem Vorbestraften nach Hilfe in dem komplizierten Fall.

