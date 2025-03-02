Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 17: Die Waffe im Haus
45 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
In Colorado Springs wird ein junger Mann mitten auf der Straße erschossen. Nachdem Ermittler Joe Kenda ihn unter einigen Schwierigkeiten identifiziert hat, entspinnt sich das Rätsel um seinen Tod erst richtig. Und: Eine fünffache Mutter wird nach einer Partynacht tot aufgefunden - Kopfschuss. Ihr Bruder und ihr Freund sprechen von Suizid, doch Joe Kenda glaubt nicht daran.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen