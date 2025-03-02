Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 17vom 02.03.2025
45 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

In Colorado Springs wird ein junger Mann mitten auf der Straße erschossen. Nachdem Ermittler Joe Kenda ihn unter einigen Schwierigkeiten identifiziert hat, entspinnt sich das Rätsel um seinen Tod erst richtig. Und: Eine fünffache Mutter wird nach einer Partynacht tot aufgefunden - Kopfschuss. Ihr Bruder und ihr Freund sprechen von Suizid, doch Joe Kenda glaubt nicht daran.

