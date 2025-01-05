Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Revierkämpfe

Rive Gauche Television Staffel 5 Folge 2 vom 05.01.2025
Revierkämpfe

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 2: Revierkämpfe

43 Min. Folge vom 05.01.2025 Ab 16

Eine Geburtstagsfeier findet ein blutiges Ende, als eine Gruppe ungeladener Gäste einen Mann namens Enrique Urruita erschießt und damit möglicherweise einen Bandenkrieg anzettelt. Wenige Stunden später wird auch Enriques Cousin getötet - die Familie ist am Boden zerstört. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach dem oder den Mördern.

