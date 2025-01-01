Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Femme Fatale
44 Min.Ab 12
Der Irak-Kriegsveteran Curtis Ashley stirbt mitten in der Nacht an den Folgen einer Schussverletzung. Seine Freunde vermuten, es habe sich um einen Unfall oder sogar Suizid gehandelt. Doch die pathologische Untersuchung schließt beide Vermutungen aus. Ermittler Joe Kenda begibt sich auf die Spur der mysteriösen Ex-Freundin des Toten - in der Hoffnung, die wahren Todesumstände zu erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen