Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Für eine Handvoll Nickel
45 Min.Ab 12
Eine Streiterei zwischen Bikern endet in einer tödlichen Messerstecherei. Bei der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern erfährt Sergeant Joe Kenda, dass die beiden Verdächtigen mit einem kleinen Jungen im Schlepptau unterwegs sind. Was steckt wirklich dahinter?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen