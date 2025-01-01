Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Rätselhafte Entführung
45 Min.Ab 12
Joe Kenda hat bei seinen Fällen mit zahlreichen rätselhaften Entführungen zu tun. Als er bei einem gewaltsamen Überfall auf einen Supermarkt ermittelt, hat der Täter nicht nur seine Beute, sondern ebenfalls das Opfer mitgenommen. In einem weiteren Entführungsfall wird ein dreijähriges Kind entführt und es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, das Mädchen zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen