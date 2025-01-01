Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Rätselhafte Entführung

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 7
Rätselhafte Entführung

Rätselhafte EntführungJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 7: Rätselhafte Entführung

45 Min.Ab 12

Joe Kenda hat bei seinen Fällen mit zahlreichen rätselhaften Entführungen zu tun. Als er bei einem gewaltsamen Überfall auf einen Supermarkt ermittelt, hat der Täter nicht nur seine Beute, sondern ebenfalls das Opfer mitgenommen. In einem weiteren Entführungsfall wird ein dreijähriges Kind entführt und es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, das Mädchen zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen