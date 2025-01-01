Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 20
Folge 20: Der Wille zu leben

45 Min.Ab 12

Auf einer abgelegenen Bergstraße stolpert eine junge Frau, blutüberströmt und nackt, vor das Auto einer Familie und verliert anschließend das Bewusstsein. Für Sergeant. Joe Kenda und seine Kollegen ein fast aussichtsloser Fall. Bei seinen Ermittlungen stößt Kenda schließlich auf eine ihm bisher unbekannte, grausame Subkultur in Colorado Springs - eine Welt voller Gewalt und seltsamen sexuellen Fetischen.

