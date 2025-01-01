Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 20: Der Wille zu leben
45 Min.Ab 12
Auf einer abgelegenen Bergstraße stolpert eine junge Frau, blutüberströmt und nackt, vor das Auto einer Familie und verliert anschließend das Bewusstsein. Für Sergeant. Joe Kenda und seine Kollegen ein fast aussichtsloser Fall. Bei seinen Ermittlungen stößt Kenda schließlich auf eine ihm bisher unbekannte, grausame Subkultur in Colorado Springs - eine Welt voller Gewalt und seltsamen sexuellen Fetischen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen