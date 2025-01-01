Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 5: Der tödliche Nebenjob
45 Min.Ab 12
Michael Tittemore ist ein Frauenheld. Als er Tod aufgefunden wird, richtet Mordermittler Joe Kenda den Fokus zunächst auf sein Liebesleben. Die Brutalität, mit der er ermordet wurde, lässt auf ein Verbrechen aus Leidenschaft schließen. Doch dann stoßen die Ermittler auf eine Spur, die zu kriminellen Banden führt ...
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
