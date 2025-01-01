Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Familiengeisel
45 Min.Ab 12
Als ein Mann seine ganze Familie als Geisel hält, müssen Sergeant Joe Kenda und sein Team schnell handeln. Doch der Familienhund macht es den Ermittlern besonders schwer. Außerdem: Ein spezieller Fall landet auf Kendas Schreibtisch. Zwei Teenager sollen angeblich einen Selbstmord-Pakt geschlossen haben, doch die Beweise deuten auf ein anderes Szenario hin.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
