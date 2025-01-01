Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 6
Folge 6: Lovebirds

45 Min.Ab 12

Der Mordermittler Joe Kenda wird zu einem Tatort gerufen. Dort angekommen, entdeckt er ein ermordetes Liebespaar, einen verletzten Mann und zwei toten Haustiere in einem Haus. Die beiden Vögel sind verdurstet, doch sie können den Ermittlern helfen, den Fall zu lösen.

Rive Gauche Television
