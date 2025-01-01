Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 6: Lovebirds
45 Min.Ab 12
Der Mordermittler Joe Kenda wird zu einem Tatort gerufen. Dort angekommen, entdeckt er ein ermordetes Liebespaar, einen verletzten Mann und zwei toten Haustiere in einem Haus. Die beiden Vögel sind verdurstet, doch sie können den Ermittlern helfen, den Fall zu lösen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
