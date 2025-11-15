Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 19vom 15.11.2025
Folge 19: 50 Ehejahre

46 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Kathy Kenda wird über Funk Zeugin, wie ihr Mann angeschossen wird. Während Sergeant Joe Kenda mit den Gefahren seines Jobs tagtäglich konfrontiert wird, ist es für Kathy wie ein Weckruf, der ihr wieder bewusstmacht, wie es ist, mit einem Polizisten verheiratet zu sein.

Rive Gauche Television
