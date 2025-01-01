Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 4: Todbringender Peacemaker
45 Min.Ab 12
Der Tod eines Waffennarren wirft große Rätsel auf. Die Augenzeugen widersprechen sich in ihren Aussagen und Mordermittler Joe Kenda muss herausfinden, wer die Wahrheit spricht und wer lügt.
