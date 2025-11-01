Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 15: Tödliche Flammen
45 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16
Ein Feuer weckt das Interesse zweier Teenager. Doch aus der anfänglichen Neugierde wird schnell bitterer Ernst, als sie eine Frau in den Flammen entdecken, die ihnen zuruft, dass sie niedergestochen wurde. Außerdem ermittelt Sergeant Joe Kenda in einem Fall, bei dem ein Student erwürgt in seinem Wohnzimmer aufgefunden wird. Kann der Polizist herausfinden, welcher der Mitbewohner des Opfers lügt?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
