Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 12: Ein uraltes Geheimnis
44 Min.Ab 12
In einem Vorort entdecken Jugendliche ein Grab. Mit lediglich alten Knochen als Grundlage für die Ermittlungen, durchforsten Sergeant Joe Kenda und seine Kollegen alte, offenen Vermisstenfälle. Kein einfaches Unterfangen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen