Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Die Prophezeiung
45 Min.Ab 16
Die Stadt Colorado Springs wird von einem grausamen Mordfall erschüttert: Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern wird brutal ermordet aufgefunden. Als Joe Kenda die Ermittlungen aufnimmt, ist er über den Ausbruch der Gewalt zutiefst schockiert. Was hat die Pistole in der Hand der Mutter Grace zu bedeuten - eine Finte oder hat sie selbst ihre Familie getötet?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen