Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Die Prophezeiung

Staffel 7Folge 2
Die Prophezeiung

Die ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 2: Die Prophezeiung

45 Min.Ab 16

Die Stadt Colorado Springs wird von einem grausamen Mordfall erschüttert: Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern wird brutal ermordet aufgefunden. Als Joe Kenda die Ermittlungen aufnimmt, ist er über den Ausbruch der Gewalt zutiefst schockiert. Was hat die Pistole in der Hand der Mutter Grace zu bedeuten - eine Finte oder hat sie selbst ihre Familie getötet?

