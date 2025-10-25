Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Staffel 7Folge 13vom 25.10.2025
45 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Ein junger Mann wird vor seinem Haus erschossen aufgefunden. Freunde und Familie vermuten den Mörder in einer Gang oder ziehen eine eifersüchtige Liebschaft in Erwägung. Doch die Ermittler merken schnell, dass das Opfer nicht der war, für den ihn seine Freunde gehalten haben ...

