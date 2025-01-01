Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Ein Leben für 20 Dollar
45 Min.Ab 12
Ein 23-jährige Familienvater wird im Beisein seiner Frau und seines Kindes brutal erschossen. Der Hausmeister und die Frau des Opfers können Ermittler Joe Kenda jedoch wichtige Hinweise geben. Die Spur führt ihn zu den Untiefen einer zerstrittenen Nachbarschaft und zu 20 Dollar.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
