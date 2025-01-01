Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

40 Dollar für ein Menschenleben

Rive Gauche TelevisionStaffel 7Folge 9
40 Dollar für ein Menschenleben

40 Dollar für ein MenschenlebenJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: 40 Dollar für ein Menschenleben

45 Min.Ab 12

Als der hart arbeitende Familienvater Douglas Warren mit einer Schusswunde im Nacken in eine Cocktailbar stolpert und dort schließlich verblutet, stehen Sergeant Joe Kenda und die Ermittler vor einem Rätsel. Doch die Autopsie offenbart den entscheidenden Hinweis ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen