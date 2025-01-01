40 Dollar für ein MenschenlebenJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: 40 Dollar für ein Menschenleben
45 Min.Ab 12
Als der hart arbeitende Familienvater Douglas Warren mit einer Schusswunde im Nacken in eine Cocktailbar stolpert und dort schließlich verblutet, stehen Sergeant Joe Kenda und die Ermittler vor einem Rätsel. Doch die Autopsie offenbart den entscheidenden Hinweis ...
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
