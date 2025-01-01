In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 13: Mireille - Hoher Einsatz
45 Min.Ab 12
Mireille (33) bekommt mit, dass sich ihre beiden Chefs heftig streiten. Kurz darauf findet sie einen der beiden ermordet auf. Der Verdacht fällt auf Ole Thormann, ihren zweiten Chef. Doch Mireille glaubt fest an seine Unschuld und bringt sich damit selber in Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH